FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Luiz Felipe bombası! Kanarya yeni stoperini İtalya'da buldu

Fenerbahçe'de stoper arayışları hız kazandı. Özellikle Kim Min-Jae ve Attila Szalai'ye birçok teklif gelmesi sonucu harekete geçen yönetim Avrupa'dan birçok savunmacıyı radarına aldı. Sarı lacivertliler için en güçlü adaylardan birisi de Lazio forması giyen Luiz Felipe. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 11.05.2022- 06:40