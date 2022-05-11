Yeni sezona iddialı giriş yapmak isteyen sarı-lacivertliler transfer dönemine bir hayli aktif girmeye hazırlanıyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Luiz Felipe bombası! Kanarya yeni stoperini İtalya'da buldu
Fenerbahçe'de stoper arayışları hız kazandı. Özellikle Kim Min-Jae ve Attila Szalai'ye birçok teklif gelmesi sonucu harekete geçen yönetim Avrupa'dan birçok savunmacıyı radarına aldı. Sarı lacivertliler için en güçlü adaylardan birisi de Lazio forması giyen Luiz Felipe. İşte detaylar...
Yeni sezona iddialı giriş yapmak isteyen sarı-lacivertliler transfer dönemine bir hayli aktif girmeye hazırlanıyor.
Listesini oluşturan yönetim, öncelik verilen isimlerle görüşmeleri tüm hızıyla sürdürüyor.
Savunma hattında Attila Szalai ve Kim Min-Jae'ye gelen teklifler sonrası gözler stoper mevkisine çevrildi.