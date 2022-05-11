FENERBAHÇE HABERİ: Portekizli gazeteci Jorge Jesus'u yorumladı! "Mesut Özil'i kazanmak ister ama..."

Portekizli gazeteci Duarte Tornesi, Fenerbahçe'nin gündemindeki Jorge Jesus'u yorumladı. Tornesi, "Hücum futbolu oynattığı için taraftarlar onu çok sever. Ama çalışmayı sevmeyen futbolcular şimdiden kendilerini zor bir hayata hazırlasın! Hırsı nedeniyle yaptığı kışkırtıcı konuşmalar Türkiye Ligi'ni neşelendirir" dedi. Tornesi, Jesus'un Mesut Özil ile ilgili kafasında kuracağı planı da açıkladı. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 11.05.2022- 06:40