Kanarya bir yandan gelecek sezon takımı teslim edeceği hocayı belirlemeye çalışırken, diğer taraftan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'dan sağ bek bombası! Hedef Bünyamin Balcı
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Özellikle bek bölgesine takviye yapmak isteyen sarı lacivertlilerin gündeminde Bünyamin Balcı'nın olduğu öğrenildi. Akdeniz ekibinin 5 milyon euro bonservis bedeli istediği genç futbolcu için kıran kırana pazarlıklar sürüyor. İşte flaş gelişmelerin detayları...
Kanarya bir yandan gelecek sezon takımı teslim edeceği hocayı belirlemeye çalışırken, diğer taraftan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Takımın iskeletini büyük ölçüde koruma kararı alan Fenerbahçeli kurmaylar, eksik bölgeleri nokta atışı takviyelerle güçlendirmek istiyor.
Genç ve potansiyeli yüksek isimlere büyük önem veren Kanarya, hamlelerini bu hedef doğrultusunda yapıyor.