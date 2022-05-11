FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'dan sağ bek bombası! Hedef Bünyamin Balcı

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Özellikle bek bölgesine takviye yapmak isteyen sarı lacivertlilerin gündeminde Bünyamin Balcı'nın olduğu öğrenildi. Akdeniz ekibinin 5 milyon euro bonservis bedeli istediği genç futbolcu için kıran kırana pazarlıklar sürüyor. İşte flaş gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 11.05.2022- 06:40