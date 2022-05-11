Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya Kim Min-Jae ve Attila Szalai'den biri yolcu!
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertli ekipte özellikle Kim Min-Jae ve Attila Szalai Avrupa'dan birçok kulübün radarında. Sarı lacivertli yönetim, bu isimlere teklif yağması sebebiyle Avrupa'da stoper arayışlarına girdi. İşte detaylar...
Yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı lacivertli ekipte gelecek oyuncular kadar takımdan ayrılacaklar da gündemde.
Her ne kadar bu sezon hedeflerinden uzak kalsa da Kanarya'da bazı isimler ön plana çıktı.