Sarı-lacivertliler henüz yeni teknik adamı belirlemedi ancak scout ekibinin raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fener'den Meksika seferi! Gündemde Haret Ortega var
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertli ekip Kim Min-Jae ve Attila Szalai'ye gelen tekliflerin ardından stoper arayışlarına başladı. Kanarya'nın hedefindeki futbolcu ise ortaya çıktı. Toluca'nın 21 yaşındaki savunmacısı Haret Ortega ile ilgilenildiği ve oyuncunun da Türkiye'ye gelmek istediği öğrenildi.
Sarı-lacivertliler henüz yeni teknik adamı belirlemedi ancak scout ekibinin raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Belirlenen isimleri kaçırmamak için ön görüşmeler yapılıyor.
Kim Min-Jae ve Attila Szalai de turnayı gözünden vuran sarı-lacivertliler genç ve potansiyelli isimlere ayrı bir önem veriyor.