FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fener'den Meksika seferi! Gündemde Haret Ortega var

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertli ekip Kim Min-Jae ve Attila Szalai'ye gelen tekliflerin ardından stoper arayışlarına başladı. Kanarya'nın hedefindeki futbolcu ise ortaya çıktı. Toluca'nın 21 yaşındaki savunmacısı Haret Ortega ile ilgilenildiği ve oyuncunun da Türkiye'ye gelmek istediği öğrenildi.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 11.05.2022- 06:40