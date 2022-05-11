Kadrosuna yıldız isimlerle takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'nin transfer gündeminde Bayern Münih'li yıldız isim Corentin Tolisso bulunuyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Tolisso hamlesi!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Bayern Münih'li Corentin Tolisso transferinde işler kızışıyor. Bavyeralılar, uzun sakatlık geçmişi bulunan oyuncunun sözleşmesini değerlendirirken Fenerbahçe'yle birlikte dünya devleri de yıldız ismi kadrosunda görmek istiyor. (aspor.com.tr / DIŞ HABERLER)
Fransız futbolcu bu sezon çıktığı 22 maçta 3 gol 3 asistlik katkı gösterebildi.
Orta saha mevkiinde oynayan oyuncunun sakatlık geçmişi ise oldukça uzun.