Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları son aşamaya gelmişken transfer çalışmaları da hızlandırılmış durumda.
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Christian Pavon hamlesi!
Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ederken transfer çalışmaları da hız kazandı. Gelecek sezon için Jorge Jesus ile anlaşma aşamasına gelen Kanarya hücum hattına takviye yapmak için kolları sıvadı. Sarı-lacivertlilerin Boca Juniors takımının hücumcu kanat oyuncusu Christian Pavon ile ilgilendiği belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / DIŞ HABERLER)
İsmail Kartal yönetiminde yükseliş yakalayan sarı-lacivertlilerde gelecek sezon takımın başında Jorge Jesus'un olması bekleniyor.
Portekizli teknik direktörle görüşmeleri Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bizzat ilerletiyor.