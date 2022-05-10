TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Christian Pavon hamlesi!

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ederken transfer çalışmaları da hız kazandı. Gelecek sezon için Jorge Jesus ile anlaşma aşamasına gelen Kanarya hücum hattına takviye yapmak için kolları sıvadı. Sarı-lacivertlilerin Boca Juniors takımının hücumcu kanat oyuncusu Christian Pavon ile ilgilendiği belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 10.05.2022- 17:12