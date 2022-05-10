Fenerbahçe'den Kim Min jae açıklaması!
SON DAKİKA HABERİ - Fenerbahçe'de Kim Min Jae, ülkesi Güney Kore'de ayak bileğinden bir operasyon geçildi. Sarı-lacivertliler bu konu hakkında açıklamada bulundu.
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 10.05.2022- 10:10 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022- 10:25
Sarı lacivertli kulüp, başarılı savunmacının ülkesi Güney Kore'de ayak bileğinden bir operasyon geçirdiği duyuruldu.
İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:
"Oyuncumuz Kim Min Jae ülkesi Güney Kore'de ayak bileğinden bir operasyon geçirmiştir. Başarılı geçen operasyon sonrası oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci başlamıştır. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."