Fenerbahçe'den Kim Min jae açıklaması!

Fenerbahçe'den Kim Min jae açıklaması!

SON DAKİKA HABERİ - Fenerbahçe'de Kim Min Jae, ülkesi Güney Kore'de ayak bileğinden bir operasyon geçildi. Sarı-lacivertliler bu konu hakkında açıklamada bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 10.05.2022- 10:10 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022- 10:25