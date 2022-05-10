Fenerbahçe Süper Lig'de son 2 hafta kala Şampiyonlar Ligi ön elemesi için büyük bir avantaj yakaladı.
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Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve yönetim kurulu gelecek sezon için az ama nokta transferler yaparak güçlü bir kadro kurmak istiyor. Sarı-lacivertlilerde bu gelişmeler doğrultusunda bir süredir gündemde olan yıldız futbolcu için flaş bir gelişme yaşandı. İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemi...
Fenerbahçe Süper Lig'de son 2 hafta kala Şampiyonlar Ligi ön elemesi için büyük bir avantaj yakaladı.
Başkan Ali Koç gelecek sezon mutlak hedefini şampiyonluk olarak belirledi.
Ayrıca başkan Ali Koç Şampiyonlar Ligi ön elemesinde turu geçen taraf olmak isterken çok ciddi bir bütçeyle nokta transferle yapmak istiyor.