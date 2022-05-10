FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Menajeri temasa geçti! Sabitzer ve transfer...

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve yönetim kurulu gelecek sezon için az ama nokta transferler yaparak güçlü bir kadro kurmak istiyor. Sarı-lacivertlilerde bu gelişmeler doğrultusunda bir süredir gündemde olan yıldız futbolcu için flaş bir gelişme yaşandı. İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemi...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 10.05.2022- 17:11