TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de gözler tekrardan Eran Zahavi'de!

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe golcü arayışlarına devam ederken gözünü tekrardan İsrailli golcü Eran Zahavi'ye dikti. PSV Eindhoven ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan ve takımdan ayrılması beklenen Zahavi ile birçok kulüp ilgileniyor. Hücum hattında geniş rotasyon derinliği sağlamak isteyen sarı-lacivertlilerde transferin nasıl sonuçlanacağı taraftarlar açısından merak konusu haline geldi. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 09.05.2022- 11:48