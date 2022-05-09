Spor Toto Süper Lig'de 36. haftada oynanan karşılaşmada Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Transferde Kanarya'yı üzen haber! Maurizio Sarri...
Fenerbahçe son dakika haberleri: Süper Lig'de son iki haftaya girilirken Fenerbahçe'de gündem şampiyonlar Ligi ön elemesine katılabilmek. Buna göre başkan Ali Koç hem teknik direktör hem de futbolcu transferlerini erkenden bitirmek istiyor. Sarı-lacivertliler daha önce Trabzonspor'un da gündemine gelen Patric için Lazio ile temaslarını sürdürürken İtalyan ekibinin hocası Maurizio Sarri'den flaş bir açıklama geldi. (FB spor haberleri)
Spor Toto Süper Lig'de 36. haftada oynanan karşılaşmada Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.
Sarı-lacivertliler bu sonuçlar beraber Şampiyonlar Ligi ön eleme turu için önemli bir puan elde etti.
Gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler öncelikle hoca konusunu netleştirmek istiyor.