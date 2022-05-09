FENERBAHÇE HABERLERİ - Transferde Kanarya'yı üzen haber! Maurizio Sarri...

Fenerbahçe son dakika haberleri: Süper Lig'de son iki haftaya girilirken Fenerbahçe'de gündem şampiyonlar Ligi ön elemesine katılabilmek. Buna göre başkan Ali Koç hem teknik direktör hem de futbolcu transferlerini erkenden bitirmek istiyor. Sarı-lacivertliler daha önce Trabzonspor'un da gündemine gelen Patric için Lazio ile temaslarını sürdürürken İtalyan ekibinin hocası Maurizio Sarri'den flaş bir açıklama geldi. (FB spor haberleri)