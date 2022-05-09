Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş deplasmanına konuk olan Fenerbahçe, derbiden 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.
FENERBAHÇE SON DAKİKA HABERİ - Kanarya'dan Artem Dzyuba bombası!
FENERBAHÇE HABERLERİ - Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi ön elemelerine katılma hakkı elde etmek için geri sayıma geçen Fenerbahçe'de gündem forvet transferine çevrildi. Sarı-lacivertliler buna göre listesine güçlü fiziğiyle dikkat çeken Rus forvet Artem Dzyuba'yı aldı. İşte detaylar...
Maç sonrası teknik direktör İsmail Kartal'ın geleceği neredeyse kesinleşti.
Fenerbahçe yönetimi, ligin son düzlüğünde yenilmezlik serisi başlatan İsmail Kartal için derbi sonrası kararını verdi.