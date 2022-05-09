Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de 8 ayrılık yolda! İşte o isimler
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'de bitimie 2 hafta kala Konyaspor ile ikincilik mücadelesi veren Fenerbahçe'de gelecek sezon için çalışmalar başladı. Yapılacak transferlerin yanı sıra birçok futbolcusuyla da yollarını ayırmayı planlayan sarı-lacivertlilerde yeni sezonda kadroda yer almayacak isimler netleşiyor. İşte o futbolcular... (FB spor haberi)
Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, ilk olarak teknik direktör meselesini çözmek istiyor.
Joachim Löw ile anlaşma sağlayamayan Kanarya, gözünü Jorge Jesus'a çevirdi.