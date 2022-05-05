Berke ile yola devam etmeyi düşünmeyen sarı-lacivertlilerin, ikinci kaleci olarak İrfan Can'ı hedeflediği ileri sürüldü.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'dan İrfan Can Eğribayat ve Halil Akbunar hamlesi!
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Yeni sezonda kadrosuna yerli isimleri takviye etmek isteyen sarı lacivertli ekip, Göztepe'den iki yıldızı gündemine aldı. Kanarya'nın İrfan Can Eğribayat ve Halil Akbunar için harekete geçtiği iddia edildi.
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 05.05.2022- 06:40
Fotomaç'ın haberine göre; Göztepe'nin de 23 yaşındaki kaleciyi affetmek yerine satmayı planladığı ifade edildi. 2025'e kadar Göztepe'de sözleşmesi olan İrfan Can, alt kategorilerde milli formayı da terletti.
HALİL DE LİSTEDE!
Fenerbahçe, kaleci İrfan dışında Göztepe'den Halil Akbunar ile de ilgileniyor. 28 yaşındaki kanat oyuncusu için sarı-lacivertli kurmayların fiyat araştırması yaptığı iddialar arasında...