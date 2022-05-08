TRANSFER HABERİ: Alex Telles Fenerbahçe'ye!

Spor Süper Lig'de yeni sezon için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de, transferde flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler, geçtiğimiz sezonlarda Galatasaray forması giyen Alex Telles ile ilgili transfer girişimlerine başladı. İşte flaş transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 08.05.2022- 06:40