Sarı-lacivertliler bu sezon sol bek mevkisinde istikrarı bulamamıştı.
TRANSFER HABERİ: Alex Telles Fenerbahçe'ye!
Spor Süper Lig'de yeni sezon için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de, transferde flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler, geçtiğimiz sezonlarda Galatasaray forması giyen Alex Telles ile ilgili transfer girişimlerine başladı. İşte flaş transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Vitor Pereira dönemindeki 3'lü savunma ardından İsmail Kartal ile 4'le geçişte birçok farklı isim forma giymişti.
Filip Novak ve Ferdi Kadıoğlu uzun süreli sakatlanınca Kanarya bu bölgeden istediği verimi alamadı.