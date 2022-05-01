Trabzonspor'un Süper Lig şampiyonluğu tüm yurtta doyasıya kutlandı.
Bağdat Caddesi'nde gergin anlar! Fenerbahçe ve Trabzonspor taraftarları karşı karşıya geldi
Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonu şampiyonunun Trabzonspor olmasının ardından bordo-mavili taraftarlar doyasıya bir coşku yaşadı. Şampiyonluğu Bağdat Caddesi'nde kutlamak isteyen bordo-mavili taraftarlara toplanan Fenerbahçe taraftarları engel oldu. İki taraftar grubu arasında gergin anlar yaşandı. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 01.05.2022- 10:56
Trabzonspor'un 2021-2022 Sezonu'nun şampiyonu olması üzerine yaklaşık 300 kişilik Fenerbahçe taraftarı Kadıköy Bağdat Caddesi'nde toplandı.
Meşaleler yakarak tezahüratlar yapan Fenerbahçeli taraftarlar ile şampiyonluk kutlaması yapmak isteyen Trabzonsporlu taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.