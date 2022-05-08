Yeni sezon için teknik direktör arayışlarını devam ettiren Fenerbahçe yönetimi, Portekizli teknik adam Jorge Jesus için geri sayıma geçti.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jorge Jesus'ta kritik tarih! O karar bekleniyor
Brezilya Federasyonu, 15 Mayıs'ta kritik bir karar verecek. Ya Tite ile devam edilecek ya da yeni hocanın ismini açıklayacak. Eğer Brezilya'nın yeni hocası Jorge Jesus olmazsa, Portekizli teknik adam Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Takvim'in haberine göre, Jesus kararını 15 Mayıs tarihinde verecek.
Zira bu tarihte Brezilya Milli Takımı'nın Dünya Kupası finallerinden sonraki teknik direktörünü açıklanacak.