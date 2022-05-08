FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jorge Jesus'ta kritik tarih! O karar bekleniyor

Brezilya Federasyonu, 15 Mayıs'ta kritik bir karar verecek. Ya Tite ile devam edilecek ya da yeni hocanın ismini açıklayacak. Eğer Brezilya'nın yeni hocası Jorge Jesus olmazsa, Portekizli teknik adam Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 08.05.2022- 06:40