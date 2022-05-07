Yeni sezon öncesi çok yoğun bir şekilde transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için Portekiz'den iki flaş iddia geldi.
Fenerbahçe'ye Portekiz'den 2 transfer birden! Haris Seferovic ve Andre Franco...
Fenerbahçe transfer haberi: Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan sarı-lacivertli takım için flaş bir iddia geldi. Portekiz basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe, Haris Seferovic ve Andre Franco'yu gündemine aldı. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (FB spor haberi)
A Bola gazetesinde yer alan ilk habere göre Sarı- Lacivertliler teknik direktör Jorge Jesus'un Benfica'dan eski öğrencisi olan Haris Seferovic için harekete geçti.
Takımdan ayrılma kararı alan İsviçreli golcüye İtalya ve İspanya'dan teklifler de olduğu da belirtildi.