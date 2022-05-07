Fenerbahçe'ye Portekiz'den 2 transfer birden! Haris Seferovic ve Andre Franco...

Fenerbahçe transfer haberi: Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan sarı-lacivertli takım için flaş bir iddia geldi. Portekiz basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe, Haris Seferovic ve Andre Franco'yu gündemine aldı. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 07.05.2022- 06:40