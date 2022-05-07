Son dakika spor haberi: Beşiktaş-Fenerbahçe 355 randevuda! İşte öne çıkan istatistikler

Son dakika Beşiktaş - Fenerbahçe haberleri - Spor Toto Süper Lig'de gözler 2021-2022 sezonunun son derbisi olan Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasında çevrildi. Vodafone Park'ta oynanacak mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek. Ligde 2. sırada bulunan sarı-lacivertliler kalan 3 haftada maksimum puan alarak Şampiyonlar Ligi ön elemesine katılmak istiyor. Siyah-beyazlılarda Valerien Ismael ise derbiden kayıpsız ayrılmak istiyor. İşte bu zamana kadar oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe derbilerinde öne çıkan tüm istatistikler...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 07.05.2022- 11:00 Güncelleme Tarihi: 07.05.2022- 11:00