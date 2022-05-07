Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında yarın karşılaşacak Beşiktaş ile Fenerbahçe, 355. randevuda karşı karşıya gelecek.
Son dakika spor haberi: Beşiktaş-Fenerbahçe 355 randevuda! İşte öne çıkan istatistikler
Son dakika Beşiktaş - Fenerbahçe haberleri - Spor Toto Süper Lig'de gözler 2021-2022 sezonunun son derbisi olan Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasında çevrildi. Vodafone Park'ta oynanacak mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek. Ligde 2. sırada bulunan sarı-lacivertliler kalan 3 haftada maksimum puan alarak Şampiyonlar Ligi ön elemesine katılmak istiyor. Siyah-beyazlılarda Valerien Ismael ise derbiden kayıpsız ayrılmak istiyor. İşte bu zamana kadar oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe derbilerinde öne çıkan tüm istatistikler...
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında yarın karşılaşacak Beşiktaş ile Fenerbahçe, 355. randevuda karşı karşıya gelecek.
Vodafone Park'ta oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak derbi maçında kozlarını paylaşacak Beşiktaş ile Fenerbahçe, Türk futbol tarihinde daha önce 354 kez karşılaştı.
İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle başlayan 98 yıllık rekabette sarı-lacivertliler, rakibi karşısında galibiyet ve gol sayısı bakımından önde bulunuyor.