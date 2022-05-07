Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi teknik direktör arayışları sürüyor.
Fenerbahçe'den Gian Piero Gasperini bombası! Menajeri açıklama yaptı
Fenerbahçe haberi: Gelecek sezon için teknik direktör arayışlarını sürdüren sarı-lacivertli takım için flaş bir iddia ortaya atılmıştı. Fenerbahçe'nin Atalanta'nın hocası Gian Piero Gasperini ilgilendiği ifade edilmişti. Tecrübeli teknik adamın menajeri Fenerbahçe iddiaları ile ilgili bir açıklama yaptı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Sarı-lacivertlilerin gündeminde Löw, Bielsa, Jorge Jesus gibi isimler bulunuyor.
Ayrıca İsmail Kartal'la da devam edilmesi gündemde.