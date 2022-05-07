Fenerbahçe'den Gian Piero Gasperini bombası! Menajeri açıklama yaptı

Fenerbahçe haberi: Gelecek sezon için teknik direktör arayışlarını sürdüren sarı-lacivertli takım için flaş bir iddia ortaya atılmıştı. Fenerbahçe'nin Atalanta'nın hocası Gian Piero Gasperini ilgilendiği ifade edilmişti. Tecrübeli teknik adamın menajeri Fenerbahçe iddiaları ile ilgili bir açıklama yaptı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 07.05.2022- 06:40