Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş'la kritik bir maça çıkacak.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Beşiktaş derbisi öncesi İsmail Kartal'dan futbolculara uyarı!
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ - Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe Beşiktaş deplasmanına konuk olacak. Sarı-lacivertliler son oynadığı 11 karşılaşmada 10 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Tecrübeli hoca İsmail Kartal oyuncularıyla Beşiktaş derbisi öncesi yakından ilgilenirken bazı uyarılarıda bulundu.
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde 6 futbolcusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Serdar Aziz'in yanı sıra, sakatlıkları bulunan Attila Szalai, Dimitris Pelkas, Miguel Crespo, Kim Min-jae ve Arda Güler derbide forma giyemeyecek.