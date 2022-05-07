Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında bir üyenin eski divan başkanı Vefa Küçük'e söylediği sözler sonrasında salonda gerginlik yaşandı.
FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe Divan Kurulu'nda gerginlik!
Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'la karşılaşacak Fenerbahçe'de, Yüksek Divan Kurulu gerçekleştirildi. Sarı-lacivertlilerde eski divan başkanı Vefa Küçük aleyhine konuşulması üzerine gerginlik yaşandı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında dikkat çeken bir gerginlik yaşandı.
İşte divan kurulunda yaşananlar...