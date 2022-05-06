Spor Toto Süper Lig'i 2. sıraya tamamlayıp Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynama hakkı elde etmek isteyen Fenerbahçe'de büyük bir çıkış sürmeye devam ediyor.
Fenerbahçe'ye Portekiz'den kötü haber! Transfer...
Fenerbahçe'de gözler yeni sezon oluşturulacak teknik direktör ve kadroya çevrildi. Sarı-lacivertliler İsmail Kartal'ın göreve gelişiyle büyük bir çıkış yakaladı. Fenerbahçe'de başkan Ali Koç gelecek sezon mutlak şampiyonluk için bir yandan teknik direktörünü bir yandan da transferlerle bizzat kendisi ilgileniyor. Buna göre bir süredir Fenerbahçe'nin gündeminde olan yıldız futbolcusu için Portekiz basınından flaş bir açıklama geldi. (FB spor haberleri)
Spor Toto Süper Lig'i 2. sıraya tamamlayıp Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynama hakkı elde etmek isteyen Fenerbahçe'de büyük bir çıkış sürmeye devam ediyor.
Sarı-lacivertliler İsmail Kartal ile birlikte son 11 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.
Bu büyük çıkışa rağmen gelecek sezon takımın başında olup olmayacağı belirsizliğini sürdüren Kartal ise her basın toplantısında flaş açıklamalarda bulunmuştu.