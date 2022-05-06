Fenerbahçe'ye Portekiz'den kötü haber! Transfer...

Fenerbahçe'de gözler yeni sezon oluşturulacak teknik direktör ve kadroya çevrildi. Sarı-lacivertliler İsmail Kartal'ın göreve gelişiyle büyük bir çıkış yakaladı. Fenerbahçe'de başkan Ali Koç gelecek sezon mutlak şampiyonluk için bir yandan teknik direktörünü bir yandan da transferlerle bizzat kendisi ilgileniyor. Buna göre bir süredir Fenerbahçe'nin gündeminde olan yıldız futbolcusu için Portekiz basınından flaş bir açıklama geldi. (FB spor haberleri)