Fenerbahçe'de İsmail Kartal Avrupa'da 1 numara!

Fenerbahçe'de yeni sezonda hangi teknik direktörle yola devam edileceği merak edilirken şu an görevde olan ismail Kartal sergilediği performansla Avrupa'da Liverpool ile birlikte zirvede yer alıyor. İşte o istatistik ve detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 29.04.2022- 06:40