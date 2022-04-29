Fenerbahçe'de İsmail Kartal Avrupa'da 1 numara!
Fenerbahçe'de yeni sezonda hangi teknik direktörle yola devam edileceği merak edilirken şu an görevde olan ismail Kartal sergilediği performansla Avrupa'da Liverpool ile birlikte zirvede yer alıyor. İşte o istatistik ve detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 29.04.2022- 06:40
NURİ ŞAHİN'İN ANTALYA'SI 4. SIRADA
Görev yaptığı 70 günde hanesine 28 puan yazdıran İsmail Kartal'ın Fenerbahçesi bu formuyla 10 büyük ligde İngiliz ekibi Liverpool ile birlikte Avrupa'nın en iyi takımı olma başarısı gösterdi. Club Brugge (27), Gent (25), Real Madrid (25), Barcelona (24) ve Leipzig (23) sarı-lacivertlilerin gerisinde kaldı. Kartal, 21. haftada 32 puanla 5. sırada aldığı takımı 34. haftada 65 puana ulaştırıp 2.'lik koltuğuna oturttu. Nuri Şahin ile büyük bir çıkışa imza atan Antalyaspor ise topladığı 26 puanla sıralamada en iyi 4. takım oldu.