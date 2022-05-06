Fenerbahçe'de dev plan! Attila Szalai ve Kim Min-Jae...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: 2022/2023 için şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de oyuncu arayışları hızlandı. Gelecek isimler kadar takımdan ayrılacak futbolcuların da merak konusu olduğu sarı-lacivertlilerde Attila Szalai ve Kim Min-Jae, gösterdikleri uyum ve başarılı performansla Avrupa kulüplerinin radarında girdi. Sarı-lacivertlilerin iki yıldız oyuncusu için birçok teklif aldığı öğrenilirken; yönetim, Szalai ve Kim için kararını verdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 06.05.2022- 19:09