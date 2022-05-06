Süper Lig'de Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de yaz transfer sezonu için çalışmalar başladı.
Fenerbahçe'de dev plan! Attila Szalai ve Kim Min-Jae...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: 2022/2023 için şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de oyuncu arayışları hızlandı. Gelecek isimler kadar takımdan ayrılacak futbolcuların da merak konusu olduğu sarı-lacivertlilerde Attila Szalai ve Kim Min-Jae, gösterdikleri uyum ve başarılı performansla Avrupa kulüplerinin radarında girdi. Sarı-lacivertlilerin iki yıldız oyuncusu için birçok teklif aldığı öğrenilirken; yönetim, Szalai ve Kim için kararını verdi. İşte detaylar...
Bir yandan gelecek oyuncularla ilgilenen sarı lacivertliler, diğer yandan da Avrupa devlerinin istediği oyunculara dair planlar yapıyor.
TEKNİK DİREKTÖR MESELESİ NE OLACAK?
Kanarya, İsmail Kartal ve Jorge Jesus ikileminde kalmış durumda. Portekizli teknik adam, son olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti;