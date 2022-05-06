Hoca konusunda çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler gelecek sezonun kadro çalışmaları kapsamında listesindeki adayları bir bir değerlendirirken Göztepeli Halil Akbunar konusunda da mutlu sona yaklaştı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Transferde sona gelindi! Halil adım adım Kanarya'ya...
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Özellikle hücum hattına takviye yapmak isteyen sarı lacivertli kulübün gündeminde Halil Akbunar var. F.Bahçe, küme düşen Göztepe'den ayrılacak olan 28 yaşındaki oyuncuyla büyük oranda anlaştı. Sıra İzmir ekibi ile el sıkışmaya geldi.
Kısa süre önce gündeme gelen ve derhal transfer görüşmelerine başlayan Fenerbahçe yönetiminin 28 yaşındaki kanat oyuncusu ile büyük oranda anlaşma sağladığı kaydedildi.
Bu sezon ligden düşen Göztepe ile kontratında 'takımın küme düşmesi halinde ayrılık konusunda kolaylık sağlanır' maddesi olduğu iddia edilen Halil için şimdi sıra İzmir ekibi ile anlaşma aşamasına geçilecek.