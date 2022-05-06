Fotomaç'ın haberine göre; sarı lacivertlilerin 2 ile 2.5 milyon euro arasında bir rakama Göztepe ile de el sıkışmaya çalışacağı, oyuncunun da ayrılmak istemesi nedeniyle transferin gerçekleşme ihtimalinin bir hayli yüksek olduğu belirtildi.

