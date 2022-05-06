Sezona Vitor Pereira ile başlayan ancak kötü gidişatın ardından Portekizli hocayla yollarını ayırarak takımı İsmail Kartal'a emanet eden Fenerbahçe, Kartal ile yükselen bir ivme yakaladı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Mert Hakan Yandaş'a sürpriz talip! Başkan bizzat devrede
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Takımın başına İsmail Kartal'ın gelmesiyle birlikte çıkışa geçen Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürerken, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlaması yapıyor. Yapacağı birkaç takviyeyle yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertlilerde takımın yükselen isimlerinden olan Mert Hakan Yandaş'a sürpriz bir talip çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
İsmail Kartal'ın takıma gelişi sonrası performansı yükselişe geçen isimlerin başında Mert Hakan Yandaş geliyor.
Fenerbahçe ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.