FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Mert Hakan Yandaş'a sürpriz talip! Başkan bizzat devrede

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Takımın başına İsmail Kartal'ın gelmesiyle birlikte çıkışa geçen Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürerken, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlaması yapıyor. Yapacağı birkaç takviyeyle yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertlilerde takımın yükselen isimlerinden olan Mert Hakan Yandaş'a sürpriz bir talip çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 06.05.2022- 13:58