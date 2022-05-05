FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'dan iki bomba birden! Vincent Aboubakar ve Alex Telles

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmek isteyen sarı lacivertli ekibin gündemine iki flaş isim geldi. Kanarya'nın Vincent Aboubakar ve Alex Telles için harekete geçtiği ifade edildi.

Teknik direktör belirsizliğine rağmen transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, golcü listesinin üst sıralarında yer alan Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katmaya kararlı.



Fotomaç'ın haberine göre; 30 yaşındaki yıldız için Al Nassr Kulübüyle görüşmelerde önemli mesafe alındığı sızan bilgiler arasında. Fenerbahçe sol bek konusunda da tanıdık bir ismi gündeme aldı.

Daha önce Galatasaray'da forma giyen Manchester United'lı Alex Telles adaylar arasına katıldı. İngiliz kulübünde eleştirilen oyuncular arasında bulunan Brezilyalı yıldızın kiralanması da gündemde.