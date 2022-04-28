Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Başkan Ali Koç, geçtiğimiz günlerde Portekiz'e giderek Jorge Jesus ile görüşmelerde bulunmuştu.
Fenerbahçe'den flaş teknik direktör hamlesi! Jorge Jesus derken Pepa...
Fenerbahçe'de teknik direktör gündemiyle ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Başkan Ali Koç, Portekiz'de Jorge Jesus ile görüşmelerde bulunmuştu. Sarı lacivertlilerde 1 numaralı hoca adayı Jesus olarak görünse de Portekiz'den çarpıcı bir iddia geldi. Kanarya'nın Jesus haricinde Vitoria Guimaraes teknik direktörü Pepa'yla ilgilendiği belirtildi. İşte flaş gelişmenin ayrıntıları... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Jesus ile yapılan görüşmeler sonrası fotoğraflar basına yansımıştı. Bu görüntülerin ardından Portekizli hoca, "Fenerbahçe ile görüştüm ama anlaşma yok. Gelen teklifleri inceliyorum." ifadelerini kullanmıştı.
Bu gelişmelerin ardından Portekiz basını Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. Habere göre, sarı lacivertliler Jesus'un yanı sıra Vitoria Guimaraes'i çalıştıran Pepa'yı gündemine aldı.