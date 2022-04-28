Fenerbahçe'den flaş teknik direktör hamlesi! Jorge Jesus derken Pepa...

Fenerbahçe'de teknik direktör gündemiyle ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Başkan Ali Koç, Portekiz'de Jorge Jesus ile görüşmelerde bulunmuştu. Sarı lacivertlilerde 1 numaralı hoca adayı Jesus olarak görünse de Portekiz'den çarpıcı bir iddia geldi. Kanarya'nın Jesus haricinde Vitoria Guimaraes teknik direktörü Pepa'yla ilgilendiği belirtildi. İşte flaş gelişmenin ayrıntıları... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 28.04.2022- 10:22 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022- 10:42