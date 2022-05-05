Bir yandan teknik direktör konusunda Jorge Jesus - İsmail Kartal ikilisinde karar verme aşamasına olan Fenerbahçe, diğer yandan da transfer çalışmalarına hız verdi.
Fenerbahçe'den Galatasaray'a Axel Witsel çalımı! Transfer...
Fenerbaheçe'den ezeli rakip Galatasaray'a dev transfer çalımı. Gelecek sezon için daha önce Galatasaray'ın gündemine gelen Axel Witsel için sarı-lacivertliler harekete geçti. İki takım bu girişimlere devam ederken Belçikalı yıldızın da Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.
Sarı lacivertliler, İsmail Kartal yönetiminde büyük bir çıkış yakalamış ve galibiyet serisiyle beraber Süper Lig'i 2. sırada bitirerek UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemelerine katılmak için büyük bir avanraj sağlamıştı.
Sezonu 2. sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi ön elemesine katılmak isteyen ve uzun zaman sonra gruplarda da yer alarak Devler Ligi hasretine son vermek isteyen Kanarya'nın, transfer operasyonu da başladı.