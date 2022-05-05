Fenerbahçe'den Galatasaray'a Axel Witsel çalımı! Transfer...

Fenerbaheçe'den ezeli rakip Galatasaray'a dev transfer çalımı. Gelecek sezon için daha önce Galatasaray'ın gündemine gelen Axel Witsel için sarı-lacivertliler harekete geçti. İki takım bu girişimlere devam ederken Belçikalı yıldızın da Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 05.05.2022- 10:56