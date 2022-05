Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'miz, her zaman ve her şartta sarı-lacivertimizin yanında olan, kulübümüzün en büyük gücü, takımızın ruhu olan büyük taraftarlarımızla mabedimizde kucaklaşıyor! Fenerbahçe Passolig kartı sahibi her taraftarımız, tribünde yerini alabilecek olup, stadyumumuzun kapıları 16.00 itibarıyla açılacaktır." denildi.

Antrenmanın, 7 Mayıs Cumartesi günü saat 17.45'te Ülker Stadı'nda gerçekleştirileceği belirtildi.

Stada gelecek taraftarların 1 lira karşılığında bilet temin etmesi gerektiği de açıklandı.