"BANA TEKLİF YAPMADILAR"

"Flamengo Başkan Yardımcısı Marcos Braz geçen yıl Portekiz'de beni ziyaret etti ama konuşmalar yüzeyseldi. Bana Flamengo için teklif yapmadılar, geri dönmek isteyip istemediğimi sormadılar. Ayrıca o an teklif yapsalar bile kabul edemezdim. Benfica ile sözleşmem vardı ve bırakırsam 10 milyon euro ödemeke zorundaydım. Bana geldiklerinde Paulo Sousa'yı teknik direktör yapma kararını çoktan vermişlerdi. Bana karşı sadece sosyal bir yükümlülüğü yerine getiriyorlardı. Portekiz'e kadar gelmişken beni de ziyaret ettiler. Flamengo o ziyarette bana teklif yapmadı."