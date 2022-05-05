Fenerbahçe ile adı anılan Jorge Jesus, UOL Esporte'den Renato Mauricio Prado'ya flaş açıklamalar yaptı.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş itiraf! 20 Mayıs'ta...
Fenerbahçe'de bir süredir gündemde olan Jorge Jesus konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Tecrübeli hoca Brezilya basınına yaptığı açıklamada çarpıcı itiraflarda bulundu. İşte Jesus'un o sözleri...
"Flamengo'ya geri dönmek ister misin?" sorusu üzerine Jorge Jesus, "Elbette dönmek isterim, evet. Ancak, her şey bana bağlı değil. 20 Mayıs'a kadar Flamengo'yu beklerim. Sonrasında hayatımla ilgili bir karar vermem gerekecek."
"FENERBAHÇE DIŞINDAKİ TEKLİFLERİ GERİ ÇEVİRDİM"
"Fenerbahçe dışında Atletico Mineiro, Corinthians ve Fluminense de istedi. Fenerbahçe dışındaki teklifleri basit bir nedenden ötürü geri çevirdim. Brezilya'da sadece Flamengo'da çalışırım. Benfica'dan sonra Sporting'i çalıştırırken gerçekten acı çektim."