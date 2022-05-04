Fenerbahçe sezon sona ermeden teknik direktörlük meselesini çözmeyi hedefliyor...
FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe'de Portekiz seferi! Jorge Jesus'ta karar zamanı
Takımı ligin sonuna kadar teknik direktör İsmail Kartal'a emanet eden Fenerbahçe, sezon sonunda dünyaca ünlü bir teknik adam getirmeyi hedefliyor. Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, daha önce 2 kez görüştüğü Jorge Jesus için Beşiktaş derbisi sonrası yine Portekiz'e gidecek. Portekizli çalıştırıcının bu toplantıda nihai kararını vermesi bekleniyor. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Daha önce Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile yaptığı görüşmenin fotoğrafları basına yansıyan Başkan Ali Koç'un Beşiktaş ile oynanacak derbi maçın ardından Portekiz'e giderek Jesus ve ekibiyle masaya oturacağı öğrenildi.
Takvim'in haberine göre; Bu toplantıda tecrübeli hoca, son kararını iletecek. Bu kritik görüşmeden olumlu karar çıkarsa Portekizli teknik adam kalabalık bir ekiple Fenerbahçe'ye gelecek.