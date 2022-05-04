FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe'de Portekiz seferi! Jorge Jesus'ta karar zamanı

Takımı ligin sonuna kadar teknik direktör İsmail Kartal'a emanet eden Fenerbahçe, sezon sonunda dünyaca ünlü bir teknik adam getirmeyi hedefliyor. Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, daha önce 2 kez görüştüğü Jorge Jesus için Beşiktaş derbisi sonrası yine Portekiz'e gidecek. Portekizli çalıştırıcının bu toplantıda nihai kararını vermesi bekleniyor. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 04.05.2022- 06:40