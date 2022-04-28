Jorge Jesus'un Fenerbahçe'nin başına geçme ihtimali akıllara "Talisca ile tekrar buluşurlar mı?" sorusunu getirdi...
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'dan iki bomba birden! Talisca ve Aboubakar...
Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, oldukça güçlü bir kadro kurmayı hedefliyor. Özellikle hücum hattına önemli takviyeler yapmak isteyen sarı lacivertli ekipte, gündemde Vincent Aboubakar ve Anderson Talisca var. İşte detaylar...
Al Nassr'dan ayrılabileceği iddia edilen 28 yaşındaki Brezilyalı yıldızı Avrupa'ya getiren ilk isim Jesus.
Portekizli hoca, 2014'te Benfica'yı çalıştırdığı dönemde Bahia'dan 4.75 milyon euro bonservis ödeyerek kadrosuna kattığı Talisca için, "Bana saha içinde 4 farklı opsiyon sunuyor.