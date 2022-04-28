FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'dan iki bomba birden! Talisca ve Aboubakar...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'dan iki bomba birden! Talisca ve Aboubakar...

Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, oldukça güçlü bir kadro kurmayı hedefliyor. Özellikle hücum hattına önemli takviyeler yapmak isteyen sarı lacivertli ekipte, gündemde Vincent Aboubakar ve Anderson Talisca var. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 28.04.2022- 06:40