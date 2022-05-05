Fenerbahçe'de sezona iyi bir başlangıç yapan Enner Valencia üst üste yaşadığı sakatlıklar sonrası formunda düşüş yaşadı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Enner Valencia yol ayrımında! Yeni adresi...
Fenerbahçe'de bu sezon istenen performansı gösteremeyen Enner Valencia'nın takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor. Düzenli forma şansı bulamadığı için moralsiz olan Ekvadorlu yıldızın takımdan ayrılması gündeme geldi. Sarı lacivertlilerde, 32 yaşındaki oyuncuya iki takımın resmi tekliflerini ilettiği ifade edildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Grafiğinde yaşanan düşüşün ardından gözden düşen Ekvadorlu hücum oyuncusu formasını Serdar Dursun'a kaptırdı.
Son haftalarda teknik direktör İsmail Kartal'ın ilk 11'de tercih etmediği 32 yaşındaki futbolcu zaman zaman oyuna sonradan dahil olsa da beklenen katkıyı veremedi.