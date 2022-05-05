Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi Arda Kardeşler oldu
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı. Mücadelede Arda Kaerdeşler düdük çalacak.
Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 05.05.2022- 12:33 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022- 12:46
Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamada, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakeminin Arda Kardeşler olduğu duyuruldu.
Arda Kardeşler, Süper Lig'de ilk kez bir derbi karşılaşmasında görev yapacak.
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