FENERBAHÇE HABERLERİ: Beşiktaş derbisi öncesi Arda Güler'de flaş gelişme!

Bu sezon Fenerbahçe'nin as kadrosunda süre almaya başlayan ve gösterdiği performansla sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi haline gelen Arda Güler; takımına 3 gol, 3 asistlik bir performans gösterdi. Geçtiğimiz günlerde F.Bahçe ile mukavelesini yenileyen 17 yaşındaki oyuncu, U17 Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki aday kadrosuna dahil edildi. Ay-yıldızlılarla maçlara çıkması halinde genç futbolcu Süper Lig'de kalan Beşiktaş, Fatih Karagümrük ve Yeni Malatyaspor maçlarında süre alamayacak. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 03.05.2022- 20:49