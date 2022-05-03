Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki genç yıldızı Arda Güler, Sarı-lacivertli takımın bu sezon parlayan yıldızı oldu.
FENERBAHÇE HABERLERİ: Beşiktaş derbisi öncesi Arda Güler'de flaş gelişme!
Bu sezon Fenerbahçe'nin as kadrosunda süre almaya başlayan ve gösterdiği performansla sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi haline gelen Arda Güler; takımına 3 gol, 3 asistlik bir performans gösterdi. Geçtiğimiz günlerde F.Bahçe ile mukavelesini yenileyen 17 yaşındaki oyuncu, U17 Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki aday kadrosuna dahil edildi. Ay-yıldızlılarla maçlara çıkması halinde genç futbolcu Süper Lig'de kalan Beşiktaş, Fatih Karagümrük ve Yeni Malatyaspor maçlarında süre alamayacak. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Son haftalarda hem takımın yükselen formu hem de Arda Güler'i izlemek isteyen taraftarlar Ülker Stadyumu'nu dolduruyor.
Bu sezon Fenerbahçe taraftarını en çok heyecanlandıran isim olan Arda Güler, saha içinde takımına büyük katkı sağlıyor.