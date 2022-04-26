Takvim'in UOL Esporte'dan derlediği haberde; Brezilya'da yetişmiş ve yurtdışında forma giyen 30 yaş üzeri 7 futbolcunun transferlerinin Brezilya kulüpleri için fırsat olabileceği ve takımların bu şansı kullanabileceği belirtildi. Bu futbolcular arasında Gustavo'nun da adı geçti.