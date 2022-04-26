Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi ilerleyen yaşı ve yüksek yıllık ücreti sebebiyle kadroda düşünülmeyen Luiz Gustavo için Fenerbahçe'nin kolaylık yapacağı iddia edildi.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'da Luiz Gustavo kararı çıktı! Takımdan ayrılacak mı?
Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Luiz Gustavo için karar çıktı. Aldığı yüksek maaş sebebiyle Brezilyalı orta sahanın ayrılması için tüm kolaylıkların sağlanacağı iddia edildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 26.04.2022- 06:40
Luiz Gustavo için yönetimin tüm kolaylıkları sağlamayı düşündüğü bir sırada Brezilya basınında da sürpriz bir haber yayınlandı.
Takvim'in UOL Esporte'dan derlediği haberde; Brezilya'da yetişmiş ve yurtdışında forma giyen 30 yaş üzeri 7 futbolcunun transferlerinin Brezilya kulüpleri için fırsat olabileceği ve takımların bu şansı kullanabileceği belirtildi. Bu futbolcular arasında Gustavo'nun da adı geçti.