FENERBAHÇE HABERLERİ | Jorge Jesus'un yeni adresi Braga mı? Kafalar karıştı!

Son dakika haberleri... Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürerken geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tecrübeli teknik direktör Jorge Jesus ile bizzat görüşmek için Portekize gitmiş, görüşmeye Braga taraftarı olan Portekiz Cumhurbaşkanı da eşlik etmişti. Portekiz Cumhurbaşkanı'nın görüşmeye katılması dış basında yansıyan habere göre Jesus için Braga mı sorularını akla getirdi. İşte o görüşmenin detayları... (aspor.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 26.04.2022- 13:20 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022- 13:31