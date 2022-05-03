- Nuno Espirito: Milliyet'in haberine göre son olarak İngiltere'de Tottenham'da çalışan Nuno Espirito Santo, Fenerbahçe'de sürpriz bir aday oldu. Başkan Ali Koç ve yöneticiler Portekizli isimle de bir görüşme yaptı, alternatifler arasına aldı.