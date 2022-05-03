Fenerbahçe'de 1 numaralı gündem teknik direktör konusu olurken, sarı lacivertliler diğer yandan da fırsat transferi için kollarını sıvamış durumda. Gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Kanarya için, Marcelo ismi bir daha gündeme geldi.
Fenerbahçe'de Marcelo sürprizi! Transfer...
Fenerbahçe'de gündem transfere çevrildi. Dünya devi Real Madrid ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Marcelo için yeni bir girişimin olacağı ifade edildi. İşte son detaylar...
Real Madrid tarihinin en çok kupa kaldıran oyuncularından biri olan Marcelo'nun, kontratını yenilememesinin ardından hangi takıma transfer olacağı merak konusuydu.
İspanyol basınında yer alan ve fotomac.com.tr editörü Ömer Aykut Özaşkın'ın derlediği habere göre Marcelo'nun yeni durağı Fenerbahçe olabilir. Ülkesi Brezilya'dan 2 teklif aldığı belirtilen (Palmeiras, Fluminense) Marcelo için Fenerbahçe ihtimalinin de olduğu yazıldı.