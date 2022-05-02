Sloven orta saha; Miguel Crespo, Attila Szalai, Kim Min Jae, Osayi'den sonra teklif alan bir diğer Fenerbahçeli isim oldu. Zajc'a İtalyan ekibi Bologna'nın 5.5 milyon Euro'luk teklifinin olduğu, Fransa ve İspanyol takımlarının da Sloven orta sahayı yakın takibe aldığı ifade ediliyor.