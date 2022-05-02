Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla kariyerinin en parlak sezonunu geçirin Miha Zajc hem değerini katladı hem de kulüpleri peşine taktı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Bologna kapıyı çaldı! Miha Zajc'a gelen teklif...
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken takımdan ayrılacak isimler de gündemde. Sarı lacivertli ekipte özellikle Miha Zajc, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Yıldız futbolcu için Bologna ise teklifini yaptı. İşte detaylar...
Sloven orta saha; Miguel Crespo, Attila Szalai, Kim Min Jae, Osayi'den sonra teklif alan bir diğer Fenerbahçeli isim oldu. Zajc'a İtalyan ekibi Bologna'nın 5.5 milyon Euro'luk teklifinin olduğu, Fransa ve İspanyol takımlarının da Sloven orta sahayı yakın takibe aldığı ifade ediliyor.
Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe, sezon başında Zajc için verilen 3 milyon Euro'yu geri çevirmiş Pereira'nin isteğiyle takımla kalması sağlanmıştı. Fenerbahçe'nin galibiyet serisinde ilk 11'in değişmez ismi olan Zajc bu sezon 9 kez fileleri sarsmayı başardı.