Şampiyonlar Ligi yarışında son üç haftaya 4 puan önde giren Fenerbahçe'de gelecek sezona yönelik transfer çalışmaları sürüyor. İtalyan basınında yer alan habere göre sarı-lacivertliler, Napoli'nin golcüsü Dries Mertens ile ilgileniyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya Dries Mertens'in peşinde! İtalyanlar duyurdu
Süper Lig'de sezon noktalanırken Fenerbahçe'de yeni sezonun çalışmaları başladı. Kadrosuna önemli takviyeler yapmak isteyen sarı lacivertli ekibin Dries Mertens'in peşinde olduğu öğrenildi. İtalyan basınındaki habere göre Sarı-Lacivertliler, Napoli'nin yıldız ismi Dries Mertens ile ilgileniyor. İşte detaylar... (FB haberi)
34 yaşındaki yıldızın Napoli ile olan sözleşmesi gelecek ay bitecek. Haberde, Belçikalı yıldızın kontratında 1 yıl uzatma opsiyonu olduğu ancak maaş konusunda hala anlaşma sağlanamadığı belirtildi.
Fotomaç'ın haberine göre; yaşı ilerlediği için temkinli yaklaşılan Mertens'in yeni bir maceraya yelken açabileceği kaydedildi.