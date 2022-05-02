HALA EN İYİ

Ligde son oynadıkları Sassuolo maçında 2 gol atan Mertens için İtalyan basını, "Hala en iyisi ve kalabalığı büyüleyen tartışmasız bir lider. Mertens bir kez daha sözleşmesini yenilememenin neden suç olacağını gösterdi" yorumları yaptı.