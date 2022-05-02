Fenerbahçe, ligde son üç haftaya ikincilik için büyük avantajla girerken bir yandan da gelecek sezonun çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sezonla ilgili en dikkat çekici detay ise kadrodaki yabancı sayısının 12'ye düşmesi ve sahada biri altyapıdan en az 4 Türk oyuncunun bulunacak olması. F.Bahçe yabancı sayısında sıkıntılı gözükse de Türk futbolculardan çok rahat.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya 7+4'e hazır! İşte yeni sezondaki Türk futbolcular...
Fenerbahçe'de yeni sezonun çalışmaları sürerken bir yandan da yeni yabancı kuralı gündemde. Süper Lig ekipleri programlarını bu doğrultuda yaparken sarı lacivertli ekibin, mevcut yerli oyuncular sebebiyle eli çok rahat. İşte ayrıntılar...
Sabah'ın haberine göre; zira elinde Arda Güler gibi altyapıdan çıkma bir süper yıldız adayı olan Kanarya ayrıca Altay, İrfan Can, Mert Hakan, Serdar Dursun, Ferdi Kadıoğlu gibi milli Türk oyunculara da sahip. İşte takımın omurgasını oluşturacak yerliler:
SERDAR DURSUN: 30 yaşında. 14 gol ile takımın en golcüsü konumunda.