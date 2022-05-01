FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya Ben Brereton Diaz için devlerle kapışıyor!

Fenerbahçe transfer haberi: Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli ekip forvet takviyesi için Blackburn Rovers forması giyen Ben Brereton Diaz'ı gündemine almıştı. Şilili golcüyle ilgili flaş bir gelişme İspanyol basınına yansıdı. İspanyol basınına yansıyan haberlere göre 23 yaşındaki forvet için Fenerbahçe dışında birçok takım devreye girdi. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)