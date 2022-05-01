Fenerbahçe 'de yeni sezon için teknik direktör arayışları sürerken rota tamamen Portekiz'e çevrilmiş durumda.
Adı Fenerbahçe ile anılmıştı! Teknik direktör Pepa'dan açıklama
Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'de yeni sezon için teknik direktör arayışları sürerken rota tamamen Portekiz'e dönmüştü. Jorge Jesus'la görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertlilerin Vitoria Guimaraes'in teknik direktörü Pepa'yı gündemine aldığı iddia edilmişti. Pepa, Fenerbahçe iddiaları hakkında Portekiz basınına açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)
Bora Salgın| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 01.05.2022- 13:49
Sarı-lacivertlilerde Jorge Jesus'la görüşmeler devam ederken Vitoria Guimaraes'in teknik direktörü Pepa gündeme gelmişti.
Pepa, Jorge Jesus'un alternatifi olarak düşünülüyordu.