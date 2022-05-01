Fenerbahçe'nin Alanyasporlu Joao Novais'in peşinde olduğu ileri sürüldü. Portekiz basınında yer alan haberde; orta sahada görev yapan oyuncuya Fenerbahçe haricinde Süper Lig'den başka kulüplerin de ilgisi olduğu ifade edildi. Braga'dan kiralanan Novais'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Alanyaspor'un 2 milyon euro'luk satın alma opsiyonu var. Bu sezon ligde 25 maçta forma giyen Novais, 3 gol+8 asistlik performans sergiledi.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Portekiz basını duyurdu! Kanarya'dan Joao Novais bombası
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Kadrosuna önemli takviyeler yapmak isteyen sarı lacivertli ekibin Alanyaspor forması giyen Joao Novais'i gündemine aldığı ifade edildi. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 01.05.2022- 06:40