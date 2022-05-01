Fenerbahçe'nin Alanyasporlu Joao Novais'in peşinde olduğu ileri sürüldü. Portekiz basınında yer alan haberde; orta sahada görev yapan oyuncuya Fenerbahçe haricinde Süper Lig'den başka kulüplerin de ilgisi olduğu ifade edildi. Braga'dan kiralanan Novais'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Alanyaspor'un 2 milyon euro'luk satın alma opsiyonu var. Bu sezon ligde 25 maçta forma giyen Novais, 3 gol+8 asistlik performans sergiledi.