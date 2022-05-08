Fenerbahçe bir yandan teknik direktör konusuya ilgilenirken, diğer yandan da gelecek ve gidecek isimler için çalışmalarına başladı.
FENERBAHÇE HABERİ - Mert Hakan Yandaş için karar verildi! Bonservisi...
Fenerbahçe haberi: Sarı-lacivertlilerde gösterdiği performansla Avrupa ekiplerinin dikkatini çeken Mert Hakan Yandaş için kararını verdi. Fenerbahçe'nin milli futbolcu için kapısını çalacak o kulüplerden istediği bonservis bedeli belli oldu. İşte o rakam... (FB spor haberi)
Sarı lacivertlilerde bu bağlamda yolların ayrılacağı ilk isim Jose Sosa olacak. Arjantinli yıldızın sözleşmesi yenilenmeyecek.
Kanarya, orta saha oyuncularının fazlalığı nedeniyle Luiz Gustavo ile de yola devam etmeyi düşünmüyor ancak karar, gelecek yeni hocaya bırakılacak.