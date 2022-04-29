Fenerbahçe'de Serdar Aziz Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü
Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz gördüğü sarı kartın ardından Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düştü.
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 30.04.2022- 01:06
Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Fenerbahçe - Gaziantep FK maçında sarı kart sınırında bulunan Serdar Aziz, kart görerek cezalı duruma düştü. Müsabakanın 80. dakikasında yaptığı itiraz sonucunda hakem Sarper Barış Saka tarafından sarı kartla cezalandırılan Aziz, toplamda gördüğü 8. sarı kart dolayısıyla Beşiktaş derbisinde takımını yalnız bırakacak.