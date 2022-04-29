Gaziantep FK Fenerbahçe karşısında penaltı kazandı!

Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Mücadelenin son bölümünde Gaziantep FK penaltı kazandı. Ceza sahası içerisinde yaşanan pozisyonda Marcel Tisserand'ın topa elle müdahalesi sonrası hakem Barış Saka, VAR monitöründen pozisyonu izledi ve beyaz noktayı gösterdi.

Gaziantep FK Haberleri Yayın Tarihi: 29.04.2022- 22:55 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022- 23:20